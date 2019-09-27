  1. Пятый канал
  4. «Еле-еле прихожу в себя»: Собчак сравнила роды с последствиями радиации

«Еле-еле прихожу в себя»: Собчак сравнила роды с последствиями радиации

, 8:16 286

Светская львица разоткровенничалась в собственном шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак призналась, как на самом деле роды сына Платона два года назад повлияли на ее организм. По словам светской львицы, у нее начались проблемы с зубами и волосами.

«У меня выпали все волосы, посыпались все зубы», — заявила Собчак во время обсуждения родов с певицей Светланой Лободой в собственном шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube. 

Артистка, в свою очередь, опровергла слова телеведущей, отметив, что она, наоборот, «молодеет после родов». Ксения Собчак же отметила, что она Лободе не верит. Более того, сравнила пережитые роды с последствиями воздействия на организм радиации.

«Я еле-еле прихожу в себя», — подытожила светская львица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Светлана Лобода подразнила фанатов глубоким декольте.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +6°
64.29
0.10 70.38
-0.21
Гороскоп на 27 сентября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

9:10
Центробанк сообщил о росте мошеннических звонков с подменой номеров банков
8:57
«Купишь бриллиант?» Бузова на концерте попросила у юного фаната драгоценности
8:48
«Превзошли себя в собственном безрассудстве» — МИД РФ о новых санкциях США
8:42
Видео пожара на петербургском сухогрузе под Самарой
8:39
Чиновники под надуманным предлогом отобрали детей у многодетной матери
8:30
Российские военные провели экскурсию для западных СМИ на базе Хмеймим

Сейчас читают

Гороскоп на 27 сентября: Девы, если не сейчас, то когда?!
«Глаз не оторвать!»: 55-летняя Цыганова поразила фанатов идеальной фигурой
Рецепт: Как быстро и вкусно приготовить яйцо Бенедикт

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев