«Еле-еле прихожу в себя»: Собчак сравнила роды с последствиями радиации

Телеведущая Ксения Собчак призналась, как на самом деле роды сына Платона два года назад повлияли на ее организм. По словам светской львицы, у нее начались проблемы с зубами и волосами.

«У меня выпали все волосы, посыпались все зубы», — заявила Собчак во время обсуждения родов с певицей Светланой Лободой в собственном шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube.

Артистка, в свою очередь, опровергла слова телеведущей, отметив, что она, наоборот, «молодеет после родов». Ксения Собчак же отметила, что она Лободе не верит. Более того, сравнила пережитые роды с последствиями воздействия на организм радиации.

«Я еле-еле прихожу в себя», — подытожила светская львица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Светлана Лобода подразнила фанатов глубоким декольте.