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  4. «Светка-кокетка!» Лобода подразнила фанатов глубоким декольте

«Светка-кокетка!» Лобода подразнила фанатов глубоким декольте

, 1:22 Видео 40

Суперзвезда «зажгла» в образе рок-див Кортни Лав и Нэнси Спанджен.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода заслуживает звания секс-символа нынешнего времени. Певица поражает своей бешеной женской энергетикой не только на концертах — «суперзвезда» умудряется делать это даже через экраны мобильных устройств. Недавно поп-дива опубликовала в Instagram видео, на котором продемонстрировала идеальный бюст в необычном пиджаке под зажигательную и дерзкую панк-рок композицию. На кадрах образ отечественной исполнительницы напоминает Нэнси Спанджен и Кортни Лав: те же ярко подведенные глаза, выкрашенный блонд и красная помада на губах.

«Хочу танцевать и буду!» — подписала пост знаменитость.

Подписчики Светланы Лободы пришли в полнейший восторг от нового видео. Многие поклонники певицы отметили — грудь у нее действительно шикарная, такую не стыдно демонстрировать перед пятимиллионной аудиторией. За несколько часов пост набрал больше 150 тысяч просмотров и около трехсот комментариев. Фанаты обласкали любимицу с ног до головы.

«Светка-кокетка!»

«Как всегда, идеал!»

«Красотка, зажигай!»

«Какие буфера», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода покрасовалась перед публикой в кожаных шортах.

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