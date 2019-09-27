Россия предложила лишить США проведения заседаний Генассамблеи ООН

Россия предложила перенести заседание Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». По словам дипломата, соответствующие меры можно расценивать как ответ американской стороне на невыдачу виз членам российской делегации в ООН. Сейчас Москва ждет реакции мирового сообщества на данное предложение, отметил политик.

Комментируя ситуацию с невыдачей виз, Рябков подчеркнул, что США пренебрегают соглашениями, заключенными после того, как в 1947 году страна приняла у себя штаб-квартиру ООН.

« Это новое качество пренебрежения любыми нормами, — отметил Рябков, — новый американский антирекорд в плане собственного позиционирования на международной арене », — заявил российский дипломат.

По его мнению, от «американского высокомерия» страдает не только РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь сотрудников российского МИД и три представителя парламента, которые должны были принимать участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН, не получили в срок американские визы.