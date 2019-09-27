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  4. Россия предложила лишить США проведения заседаний Генассамблеи ООН

Россия предложила лишить США проведения заседаний Генассамблеи ООН

, 8:08 Видео 102

По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова соответствующие меры могут стать ответом США на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Muzi, MFA Russia, Komsomolskaya Pravda

Россия предложила перенести заседание Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». По словам дипломата, соответствующие меры можно расценивать как ответ американской стороне на невыдачу виз членам российской делегации в ООН. Сейчас Москва ждет реакции мирового сообщества на данное предложение, отметил политик.

Комментируя ситуацию с невыдачей виз, Рябков подчеркнул, что США пренебрегают соглашениями, заключенными после того, как в 1947 году страна приняла у себя штаб-квартиру ООН.

«Это новое качество пренебрежения любыми нормами, — отметил Рябков, — новый американский антирекорд в плане собственного позиционирования на международной арене», — заявил российский дипломат.

По его мнению, от «американского высокомерия» страдает не только РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь сотрудников российского МИД и три представителя парламента, которые должны были принимать участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН, не получили в срок американские визы.

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