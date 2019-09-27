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Видео пожара на петербургском сухогрузе под Самарой

, 8:42 Эксклюзивное видео 45

Судно направлялось в Астрахань с тремястами тоннами металлоконструкций, когда на нем начался пожар.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Сухогруз, следовавший с 300 тоннами металлоконструкций из Санкт-Петербурга в Астрахань, загорелся на реке Волга в районе города Тольятти Самарской области.

Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло около 3.48 в четверг, 27 сентября. До прибытия экстренных служб с судна были эвакуированы девять человек, еще трое остались для контроля буксировки к берегу.

Предварительно в результате происшествия никто не пострадал. Сухогруз был обесточен. Для спасения были направлены оперативные службы, включающие в себя 70 человек, 18 единиц техники, в том числе три плавсредства.

Ведется транспортировка пострадавшего судна к берегу. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о серьезном пожаре в административном здании в Иркутске. Трехэтажный деревянный дом был полностью охвачен пламенем. Обрушились третий и второй этажи.

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