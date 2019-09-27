Мощный пожар охватил административное здание в Иркутске, расположенном по адресу 26 км Байкальского тракта. Сообщение о возгорании поступило вечером в четверг, 26 сентября, в 23.19 по московскому времени.

Как стало известно 5-tv.ru, трехэтажное деревянное здание охвачено полностью. Площадь возгорания к настоящему моменту составляет почти 700 квадратных метров. Произошло обрушение второго и третьего этаже.

Известно, что на первом этаже располагаются офисы, на верхних швейное производство.

На месте работают экстренные службы. Пожар локализован. Обстоятельства произошедшего уточняются.