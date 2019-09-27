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  4. Мощный пожар охватил здание в Иркутской области — обрушились два этажа

Мощный пожар охватил здание в Иркутской области — обрушились два этажа

, 1:40 Срочная новость 69

Площадь возгорания в трехэтажном административном здании составляет почти 700 квадратных метров.

Фото: www.globallookpress.com / Lidia Mukhamadeeva

Мощный пожар охватил административное здание в Иркутске, расположенном по адресу 26 км Байкальского тракта. Сообщение о возгорании поступило вечером в четверг, 26 сентября, в 23.19 по московскому времени.

Как стало известно 5-tv.ru, трехэтажное деревянное здание охвачено полностью. Площадь возгорания к настоящему моменту составляет почти 700 квадратных метров. Произошло обрушение второго и третьего этаже.

Известно, что на первом этаже располагаются офисы, на верхних швейное производство.

На месте работают экстренные службы. Пожар локализован. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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