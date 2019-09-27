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Google празднует день рождения: поисковому сервису исполнился 21 год

, 10:36 Видео 21

В корпорации отмечают праздник 27 сентября, несмотря на то, что компания была основана 4 сентября 1998 года.

Фото: Google

Компании Google исполнился 21 год. Более двадцати лет назад двое студентов из Стэнфорда Сергей Брин и Лоуренс Пейдж опубликовали документ о запуске прототипа «широкомасштабной поисковой системы». Сегодня Google является транснациональной корпорацией.

Главный домен google.com зарегистрирован 15 сентября 1997 года, а компания была основана 4 сентября 1998 года. Однако Google празднует день рождения 27 сентября.

Изначально основатели дали своей поисковой системе название BackRub, так как она проверяла обратные ссылки для оценки важности сайта. Однако в конечном итоге появилось название компании Google. Это общее написание числа гугол или 10 в степени 100. По словам создателей, такое название оправдывает цель масштабной поисковой системы.

Google известен своими оригинальными дудлами, а также «пасхалками», посвященными различным явлениям массовой культуры. Так, в пасхалке «Сделай бочку» есть отсылка к леталке Star Fox. Чтобы страница сделала такой трюк, нужно ввести do a barrel roll.

Google

Еще одна культовая игра, которая повлияла на игровую индустрию и породила множество клонов, Pac-Man. Найти «пасхалку» можно по запросу google pacman.

Google

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Google запретил обсуждать сотрудникам политику и новости на рабочем месте.

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