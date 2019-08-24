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  4. Google запретил обсуждать сотрудникам политику и новости на рабочем месте

Google запретил обсуждать сотрудникам политику и новости на рабочем месте

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Американская компания обновила правила общения для работников, запретив обсуждать в корпоративных чатах политические вопросы, так как мнения сотрудников по данным темам могут отнести к позиции Google.

Фото : ТАСС/Bernd von Jutrczenka

Американская корпорация Google изменила рекомендации по общению внутри компании. Согласно новым правилам, сотрудникам запрещается обсуждать политику и новости в корпоративных чатах и форумах. Кроме того, считается недопустимым поднимать темы, которые могут унизить коллег и партнеров. За несоблюдение регламентаций нарушителей могут лишить права комментирования или применить к ним другие дисциплинарные меры.

Изменение правил Google объяснил тем, что мнения сотрудников по отвлеченным вопросам могут отнести к позиции самой компании, пишет Forbes. При этом издание отмечает, что изменения рекомендаций общения противоречат прежним правилам американской корпорации, которая ранее поощряла дискуссии и дебаты.

Как отмечает Bloomberg, об изменении правил Google задумался после того, как позиция сотрудников в отношении политических и социальных проблем стала сказываться на рабочем процессе. Так, например, из-за отрицательных настроений работников компании пришлось свернуть проект поисковой системы для Китая Dragonfly и контракт на разработку искусственного интеллекта для военных США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием не допускать впредь на принадлежащем ей видеохостинге YouTube рекламу несанкционированных митингов.

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