Застала царя: Старейшей жительнице Петербурга исполнилось 107 лет

Самой пожилой горожанке Санкт-Петербурга в 2019 году исполнилось 107 лет, сообщает KP.RU. Она родилась в 1912 году и застала эпоху правления царя Николая II. Кроме нее, столетний рубеж в Северной столице перешагнули еще 286 долгожителей.

Как отмечает издание, самую большую группу пенсионеров составляют люди в возрасте от 60 до 70 лет — в Петербурге проживает примерно 624,2 тысячи человек данной возрастной категории.

Число пожилых граждан, достигших 70-80 лет, составляет примерно 337,1 тысячи человек, отмечает KP.RU. А вот тех, кто дожил до 80-90 лет, значительно меньше — 198,1 тысячи человек. Рубежа 90-100 лет в Северной столице достигли всего 27,9 тысячи пенсионеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России установлен рекорд по числу долгожителей. Согласно последним данным Росстата, количество граждан, перешагнувших столетний рубеж, с 2017 года выросло на 17% и составляет на 1 января 2019 года 20582 человека.