Анорексия? Поклонники обеспокоены худобой Майли Сайрус на фото в купальнике

Американская поп-исполнительница Майли Сайрус дала поклонникам повод волноваться о своем здоровьем, опубликовав новые фотографии в купальнике в Instagram. Разглядывая свежие снимки теледивы, фанаты заметили, что звезда сильно похудела, и предположили, что если знаменитость продолжит и дальше сбрасывать вес, то начнет страдать анорексией и будет нуждаться в медицинской помощи. Подписчики призвали певицу забыть о диетах и нормализовать рацион питания.

«Я люблю тебя, но твое тело похоже на мое, когда я лечилась от анорексии. Надеюсь с тобой все в порядке».

«Вы очень сильно похудели», — отметили комментаторы.

Впрочем, некоторые решили, что причина изменений в фигуре Майли — это стресс, а не эксперименты с питанием. Фолловеры вспомнили, что совсем недавно звезда разорвала отношения с мужем Лиамом Хемсвортом и почти тут же начала встречаться с подругой Кейтлин Картер. Однако и этот роман долго не продлился. По мнению пользователей, такие резкие изменения в личной жизни могли негативно сказаться на общем состоянии организма поп-дивы и спровоцировать переживания.

«Переживаешь?»

«Стресс?» — поинтересовались подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Майли Сайрус съехалась со своей девушкой Кейтлин Картер.