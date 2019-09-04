Разведенная Майли Сайрус съехалась со своей девушкой Кейтлин

Американская певица Майли Сайрус и ее девушка, предпринимательница Кейтлин Картер, начали жить вместе, сообщает канал «360 ». Недавно звезда расторгла брак с актером Лиамом Хемсвортом. По информации СМИ, девушки уже съехались, чему очень счастливы.

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«У Майли все отлично. Она двигается дальше и ни о чем не сожалеет. Ей нравится проводить время вместе с Кейтлин» , — рассказал инсайдер.

Недавно Сайрус и Картер заметили в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. С ними была мать певицы Тиш Сайрус. О разводе американской певицы и австралийского актера Лиама Хемсворта стало известно в августе 2019 года. Они познакомились еще в 2009 году, но много раз то расходились, то мирились вновь. Поженилась пара только в 2018 году, они не прожили вместе даже года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что друзья Майли Сайрус и Лиама Хемсворта раскрыли истинную причину развода пары.