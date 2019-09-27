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  4. Три шхуны КНДР с 262 рыбаками задержаны за браконьерство в Приморье

Три шхуны КНДР с 262 рыбаками задержаны за браконьерство в Приморье

, 14:23 Видео 49

Пограничники обнаружили у рыбаков около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара, а также запрещенные орудия ловли.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Andrey Shapran

Три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту были задержаны в исключительной экономической зоне РФ в Приморье. Как сообщила сотрудник пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Альбина Проскуренко, задержанных подозревают в браконьерстве.

В эфире телеканала «Россия 24» она отметила, пограничники обнаружили и изъяли у рыбаков около 30 тысяч туш кальмара и запрещенные орудия лова. Впоследствии подозреваемых доставили в порты Находка и Посьет для дальнейших разбирательств, пишет ФАН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с северокорейскими браконьерами, ведущими незаконный улов в территориальных водах России. Дипломат отметил, что для восстановления порядка требуется принять «энергичные меры», однако на отношениях с властями КНДР возникшая ситуация никак не скажется, отмечает РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 17 сентября патрульные корабли обнаружили две шхуны из Северной Кореи и 11 мотоботов, которые вели незаконный промысел. Во время задержания моряки одной из шхун оказали сопротивление и ранили троих пограничников.

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