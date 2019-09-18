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Браконьерские шнхуны КНДР, задержанные российскими пограничниками, приконвоируют в порт Находки

, 5:50 Эфирная новость 34

Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря.

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Фото, видео: ТАСС/Зургалов Хаджимурад/ Новое дело, 5-tv.ru

Задержанные российскими пограничниками браконьерские шхуны из Северной Кореи приконвоируют в приморскую Находку. Это произойдет к концу дня 18 сентября.

Инцидент в Японском море случился накануне.

Патрульные корабли обнаружили две шхуны из Северной Кореи и 11 мотоботов, которые вели незаконный промысел. Во время задержания моряки одной из шхун оказали сопротивление и ранили троих пограничников.

В последнее время у экономической зоны России в Японском море число северокорейских рыбаков значительно выросло. Нередко они терпят крушение и спасать их приходится нашим военным.

Что касается нынешних задержанных, в случае депортации на родину моряков ждет гораздо более суровое наказание, чем в России. По словам экспертов, вплоть до смертной казни.

Временный поверенный Северной Кореи уже вызван в российский МИД для разъяснения ситуации. От комментариев дипломат отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИД РФ выразил озабоченность из-за нападения на россиян в Японском море.

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