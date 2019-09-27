Осеннее обострение? Как Аверин и его директор пополнили список авиадебоширов

Известный актер Максим Аверин и его директор Николай Коренев ответят за дебош устроенный на борту лайнера Барнаул — Москва. Оба были задержаны в «Шереметьево». Артисту выписали штраф — 500 рублей и отпустили, а вот менеджера отправили на медэкспертизу — именно он начал буянить во время полета, оскорблял стюардессу и ругался матом. По словам очевидцев, Аверин стал хулиганить позже.

Но, судя по всему, у пассажиров началось осеннее обострение. Ведь только за минувшие сутки, драки и скандалы произошли сразу на трех российских рейсах. В Екатеринбурге задержан хулиган, который всю дорогу из вьетнамской Камрани пытался вызвать на дуэль бортпроводников и даже пилотов. В аэропорту его встретили полицейские с наручниками.

А по пути из Москвы в Минеральные воды что-то не поделили две нетрезвые дамы. В итоге одной из соперниц потребовалась помощь врачей, другую отправили за решетку.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео с Максимом Авериным из самолета, где актер и его директор устроили дебош.