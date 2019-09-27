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  4. Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации и признать иноагентом

Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации и признать иноагентом

, 15:46 38

Комиссия ГД РФ считает деятельность немецкого издания на территории России незаконной из-за вмешательства во внутренние дела государства и призывов к участию в несанкционированных митингах в Москве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ признала деятельность немецкого издания Deutsche Welle незаконной после того, как его редакция открыто размещала публикации с призывами участвовать в несанкционированных митингах в столице. Теперь медиаресурсу грозит лишение аккредитации на территории России, обвинение в оправдании экстремизма и получение статуса иностранного агента, пишет РИА Новости.

«Они вели политическую деятельность, финансируемую из бюджета Федеративной Республики Германия. У нас есть документы, это подтверждающие. Таким образом, это, на наш взгляд, является деятельностью иностранного агента», — заявил глава комиссии Госдумы Василий Пискарев.

По словам депутата, собранные комиссией материалы будут направлены на рассмотрение в Роскомнадзор, Генеральную прокуратуру, Минюст и МИД РФ.

Расследование комиссии Госдумы в отношение Deutsche Welle, призывающего идти на незаконные митинги, было инициировано после заявления представителя МИД России Марии Захаровой о том, что журналисты из Германии и США допускают вмешательство во внутренние дела РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в несогласованных акциях в центре Москвы обнаружили иностранный след.

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