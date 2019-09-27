«Локомотив» — «Зенит»: Гвоздь первого круга

Для того, чтобы это понять, достаточно вспомнить, какие команды становились триумфаторами двух предыдущих первенств: в сезоне 2017/18 выше всех в итоговой таблице был «Локомотив», годом позже заветное «золото» покорилось «Зениту». Эти коллективы и в нынешнем розыгрыше — одни из главных претендентов на чемпионство. Перед очной встречей дружина Сергея Семака, набрав 23 очка, единолично лидирует. Подшефные Юрия Семина идут в турнирной таблице пятыми, но отставание «путейцев» от первой строчки составляет всего три очка, то есть, в случае победы в личной встрече «красно-зеленые» настигнут питерцев. Плотность в верхней части турнирной таблицы такова, что первая пятерка, куда также входят «армейцы», «Ростов» и «Краснодар», может меняться местами после каждого тура.

«Локомотив» — «Зенит»: Кто фаворит?

Кого же считать фаворитом предстоящего 28 сентября матча? «Локомотив» играет дома, а свое поле вроде бы априори считается преимуществом. Впрочем, всезнающая статистика утверждает, что в этом противостоянии родные стены не дают весомого перевеса ни одной из сторон: из десяти последних встреч между «Локо» и «Зенитом» принимающая сторона праздновала успех всего три раза, тогда как гости побеждали четырежды. Получается, никакой изначальной форы у москвичей нет. А если учесть, что они еще и существенные кадровые потери понесли, шансы «железнодорожников» на выигрыш у клуба с берегов Невы кажутся вообще ничтожными. Потеря обоих Миранчуков для команды Семина видится невосполнимой, у нее крайне скудный ближайший резерв, да и тот не идет ни в какой сравнение с игроками основы. В этом можно было прекрасно убедиться, посмотрев недавний матч 1/16 финала Кубка России, в котором не самые честолюбивые дублеры не справились с середняком второго по силе российского дивизиона — калининградской «Балтикой»: «Локо» вылетел из турнира, не сумев защитить титул. «Зенит» же полурезервным составом, пусть и не без труда, но свой кубковый матч у представителя ФНЛ «Енисея» выиграл и прошел дальше.

Однако в ближайшую субботу результат будут определять не сменщики, а лидеры, многим из которых главные тренеры обеих команд дали возможность отдохнуть от игр посреди недели. И таковых вожаков у питерцев, несомненно, больше. Если сравнить составы противников по линиям, то ни в одной из них преимущества у москвичей не наблюдается. На вратарской позиции — примерное равенство. Что Маринато Гилерме, что Андрей Лунев — голкиперы крепкие, члены национальной сборной, но оба подвержены спадам. В обороне, особенно после приобретения Вячеслава Караваева на правый фланг, проблемных позиций у «Зенита» вообще не осталось (разумеется, на внутрироссийском уровне). Тогда как у «Локо» даже нет узкоспециализированных фланговых защитников — эти зоны закрывают номинальные хавбеки Владислав Игнатьев и Дмитрий Живоглядов. В центре поля у москвичей сейчас есть настоящая звезда — на данный момент в РПЛ нет сильнее футболиста, чем Гжегож Крыховяк. Явно ко двору в Черкизове пришелся и Жоау Мариу. Но без Миранчуков поляк с португальцем вряд ли что-то смогут противопоставить убойной полузащите питерцев. Про нападение и говорить не приходится: нестабильный Федор Смолов с одной стороны и поймавшие общий атакующий импульс Артем Дзюба с Седаром Азмуном — с другой. О глубине и качестве «скамейки» уже было сказано выше — таким исполнителям, как Алексей Сутормин, Йордан Осорио или Роберт Мак при существующих кадровых проблемах Семин наверняка бы доверил место в стартовом составе. Есть еще одна веская причина ставить на «сине-бело-голубых», ведь их битву с «красно-зелеными» рассудит Михаил Вилков — один из самых любимых питерцами арбитров. А еще футболисты обеих команд непроизвольно будут держать в своих головах Лигу чемпионов, в которой им выступать на следующей неделе. Но «зенитчикам» играть в евротурнире на день позже, нежели «путейцам», и в этом тоже есть определенное преимущество.

«Локомотив» — «Зенит»: Семак, жди сюрприза от Семина!

Вроде бы все расклады даже не говорят, а кричат в пользу «банды» Семака. Но действительно ли невский клуб безоговорочный фаворит предстоящего противостояния? Вряд ли. Просто потому, что в подобных сражениях их не бывает. Формально противоборство «Локомотив» — «Зенит» не считается дерби, однако любой матч между представителями двух столиц несет в себе все его атрибуты — от непримиримости фанатов до бескомпромиссности на поле. Северяне вообще зачастую чувствуют себя в Москве как дома. Так было и во время их последней встречи, состоявшейся 6 июля 2019-го. В Белокаменную на битву за Суперкубок России тогда приехало порядка пяти тысяч санкт-петербуржцев, «Зенит» даже номинально значился хозяином того матча, в его победе почти никто не сомневался — особенно после дубля Азмуна. Но… Победил «Локомотив», который, вне всяких сомнений, готов сразить соперника и в ближайшем бою. Самый опытный тренер российской Премьер-лиги наверняка преподнесет своему молодому коллеге какой-нибудь неприятный сюрприз.

«Локомотив» — «Зенит»: Когда и где смотреть?

За всеми перипетиями центрального матча 11 тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» можно будет следить в прямом эфире телеканала МАТЧ ТВ, стартовый свисток арбитра Михаила Вилков прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Владимир Жарков