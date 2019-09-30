Что россияне спрашивают в интернете про Москву

В Москве больше всего россиян интересуют достопримечательности. За год этот поисковой запрос оказался самым популярным. По данным «Яндекса», на втором месте — утренний (или ночной) вопрос жителей «Во сколько открывается метро».

Данные «Яндекса»

Интересно третье место: его занимает запрос «сколько лет» Москве. В день города 8 сентября 2019 года российской столице исполнилось 872 года.

Особую трудность вызывают расположенные на одной площади Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы, чьи названия регулярно вылетают из памяти. Также гостей города интересуют музеи и ВДНХ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дети спрашивают у «Яндекса».