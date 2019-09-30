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Что россияне спрашивают в интернете про Москву

, 14:48 33

«Яндекс» изучил самые популярные запросы за год.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

В Москве больше всего россиян интересуют достопримечательности. За год этот поисковой запрос оказался самым популярным. По данным «Яндекса», на втором месте — утренний (или ночной) вопрос жителей «Во сколько открывается метро».

Данные «Яндекса»

Интересно третье место: его занимает запрос «сколько лет» Москве. В день города 8 сентября 2019 года российской столице исполнилось 872 года.

Особую трудность вызывают расположенные на одной площади Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы, чьи названия регулярно вылетают из памяти. Также гостей города интересуют музеи и ВДНХ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дети спрашивают у «Яндекса».

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