По данным «Яндекса», запросы детей со словом «родитель» чаще всего касаются подарков, покупок и школьной тематики.

Популярные поисковые запросы про родителей. Данные «Яндекс»

Что подарить родителям

Из года в год у детей возникает проблема при выборе подарка родителю. В интернете советуют подобрать одновременно полезную и приятную вещь и при этом умудриться не потратить все карманные расходы. Хорошо подойдет предмет, которого вечно не хватает в быту, и все забывают его приобрести. Универсальным подарком считают книгу любимого автора или жанра, поделку, сделанную своими руками, или приготовленный десерт для всей семьи.

Родителей предлагают порадовать как парными, так и отдельными подарками. Маме будет приятно получить косметический набор, красивый платок или предметы для рукоделия. Подарки для папы отсортированы по критерию хобби: это может быть шашлычный набор, подарочные шахматы, новая удочка или походный фонарь.

Как уговорить родителей купить айфон

Покупка нового телефона в наше время крайне затратное дело, поэтому дети постараются всеми способами убедить вас в надобности приобретения. Чтобы задобрить родителя, в интернете советуют на протяжении месяца получать хорошие отметки в школе, слушаться, помогать с домашними делами. Если ребенок внезапно начинает ухаживать за дорогими вещами и при вас часто расхваливает новую модель телефона — стоит приготовиться к разговору о недешевых покупках.

«Подготовьте полезную информацию о новом гаджете, расскажите о всех преимуществах смартфона!» — подначивают страницы в интернете.

Также детям предлагают составить список полезных дел или привычек, за которые вы будете готовы вручить серьезный подарок.

Что попросить у родителей на Новый год? Детям, которым сложно определиться с желаниями, не рекомендуют просить безделушки или вещи из домашнего обихода. Самые популярные предложения ­­­– игрушки, конструкторы, спортивный инвентарь. Также детям предлагают задуматься о более серьезных подарках: билет на концерт, современный гаджет, домашнее животное или абонемент в спортзал. После прочтенных статей в интернете ребенок может попросить на новый год отпуск заграницей или путешествие в другой город. В сети детям не советуют думать о дорогих подарках или деньгах, так что можно сильно не переживать за семейный бюджет. Как помирить родителей? В первую очередь детям предлагают проявить хитрость и подстроить встречу родителей либо на прогулке, либо устроить им романтический ужин. Совместный поход в кино должен сблизить взрослых и напомнить, что лучше проводить время вместе. В решении ссор эффективным считается спокойный разговор за семейным столом. Чтобы взрослым было проще помириться, детям советуют дарить подарки родителям от лица друг друга и подталкивать каждого извинится первым.

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