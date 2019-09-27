Переговоры Лаврова и Помпео в Нью-Йорке длились меньше часа

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майка Помпео на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН продлилась почти 50 минут.

Переговоры шли в закрытом для прессы режиме. Госсекретарь США перед началом встречи с Лавровым и после отказался отвечать на вопросы журналистов.

Накануне встречи посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что стороны планируют обсудить проблемы с выдачей виз и новые санкции, введенные Вашингтоном 26 сентября из-за Сирии, несмотря на то, что ранее Москва рассчитывала, что Лавров и Помпео сконцентрируются на улучшении отношений между странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что некоторым членам российской делегации, которая направлялась в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, Вашингтон не дал визы.