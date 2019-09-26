Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров отметил, что российская сторона сделает своеобразный сюрприз.

« Он (ответ — Прим.ред.) будет. Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз », — сказал Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров призвал рассмотреть возможность переноса международных мероприятий из США. Такое мнение глава российского МИД высказал на фоне дипломатического скандала, разразившегося между Россией и США перед приездом на 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.