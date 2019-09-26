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  4. Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США

, 15:22 Видео 103

Глава российского МИД подчеркнул, что ответ Москвы Вашингтону будет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © MFA Russia

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров отметил, что российская сторона сделает своеобразный сюрприз.

«Он (ответ — Прим.ред.) будет. Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — сказал Сергей Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лавров призвал рассмотреть возможность переноса международных мероприятий из США. Такое мнение глава российского МИД высказал на фоне дипломатического скандала, разразившегося между Россией и США перед приездом на 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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