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  4. Человек-паук остается! Marvel и Sony смогли договориться о выходе третьей части

Человек-паук остается! Marvel и Sony смогли договориться о выходе третьей части

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Планируется, что картина с Томом Холландом в главной роли выйдет на экраны летом 2021 года.

Фото: www.globallookpress.com / Sony Pictures

Киновселенная Marvel и правообладатель самого популярного героя «марвеловских» комиксов Человек-паук смогли все же заключить договор и прийти к соглашению о выходе третьей части сольного фильма о «дружелюбном соседе» в исполнении Тома Холланда.

Известна уже и дата выхода на экраны — 16 июля 2021 года. А в секрете пока остается главная тема и название.

«Я очень рад, что путь Человека-паука продолжится в нашей киновселенной, и наша студия, включая меня, сможет продолжить работу над ним», — заявил глава студии Marvel Кевин Файги.

Он подчеркнул, что он давно стало иконой комиксов, объединившей людей всех возрастов по всему миру.

«За последние четыре года у нас сложилось отличное сотрудничество, и наше общее желание продолжать было таким же, как и у многих фанатов. Мы рады, что вместе продвигаемся вперед», — заявили в Sony Pictures после заключения сделки.

Twitter @SonyPictures

Согласно контракту, Disney (владелец Marvel — Прим.ред.) будет финансировать 25% производственного бюджета и получит право на четверть выручки бокс-офиса. Именно эти условия и стали камнем преткновения между корпорациями. Изначально Disney доставалось только 5% кассовых сборов, причем за первый день проката и вся прибыль от продажи мерчендайза.

В Disney предложили разделить сборы и расходы следующих картин пополам, но Sony отказалась. Они хотели сохранить текущий формат сотрудничества, но на это не согласилась вторая сторона. В итоге компании так не смогли заключить новую сделку.

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