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  4. «Прощаться всегда нелегко»: Майли Сайрус в бикини показала, как пережить расставание

«Прощаться всегда нелегко»: Майли Сайрус в бикини показала, как пережить расставание

, 10:59 Фото 101

После того, как у звезды не сложилось два романа подряд, она отправилась в отпуск.

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Фото, видео: Instagram @mileycyrus

Известная американская поп-исполнительница Майли Сайрус продолжает соблазнять поклонников своей стройной фигурой. Совсем недавно звезда пережила разрыв с мужем Лиамом Хемсвортом, а после расставание с подругой Кейтлин Картер. На фоне этих событий в сети появились слухи что певица находится в депрессии и якобы даже почти ничего не ест. Однако своим поведением Сайрус доказывает обратное.

Вместо того, чтобы уединиться и сосредоточиться на своих проблемах, поп-дива отправилась отдыхать. Она нежится под солнечными лучами, гуляет по морскому побережью, плавает на лодке, наслаждается красотой горных пейзажей и делится снимками из отпуска в Instagram.

«Прощаться всегда нелегко, но надо идти дальше», — написала звезда под одним из постов, намекая на то, что не собирается долго грустить.

Instagram @mileycyrus

Глядя на последние фотографии певицы, подписчики только позавидовали ей. В комментариях они поддержали любимую исполнительницу и пожелали ей счастья в личной жизни. Некоторые обратили внимание на фигуру знаменитости. По мнению фолловеров, Сайрус уже не выглядит такой худой и, наверняка, собирает восторженные взгляды незнакомцев на курорте.

«Удачи Вам, Майли!»

«Как ты можешь так мало весить и иметь такую превосходную попу?»

«Молодец, так держать! Красавица!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи обеспокоены худобой Майли Сайрус.

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