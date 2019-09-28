  1. Пятый канал
  4. Фото: Захарова показала очередь из желающих пообщаться с Лавровым в ООН

Фото: Захарова показала очередь из желающих пообщаться с Лавровым в ООН

, 11:41 Фото 200

Официальный представитель МИД РФ с иронией отметила, что обожает наблюдать за так называемой «изоляцией России».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook @maria.zakharova.167, ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

После выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генеральной ассамблее ООН выстроилась огромная очередь из желающих пообщаться с ним. Об этом сообщила в своем Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова, проиллюстрировав свои слова фотографией из зала, где произнес свою речь министр.

«Очередь в Штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее. Обожаю наблюдать за «изоляцией России», подписала снимок Захарова.

Facebook @maria.zakharova.167

Как пишет ФАН, Сергей Лавров выступал в ООН при полном зале. В начале своей речи он поблагодарил всех, кто проявил интерес к позициям Москвы по международным проблемам.

Лавров также заявил о планах Москвы «вернуть в нормальное русло» отношения между РФ и США по крайней мере в вопросе взаимодействия дипломатов обеих стран. Однако при этом отметил, что в этом вопросе не все зависит от России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без ответа факт невыдачи виз российским делегатам Генассамблеи ООН. Ситуацию он назвал неприемлемой.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 27 сентября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

12:46
Трагедия российского кинематографа: Скончался легендарный режиссер Марк Захаров
12:31
«Последнего из могикан режиссеров больше нет»: директор театра Ленком о Марке Захарове
12:26
Умер режиссер «12 стульев» Марк Захаров
12:19
Ушел из жизни режиссер Марк Захаров
12:18
В Петербурге увековечили память погибших в Баренцевом море моряков
12:07
Видео: Пожар произошел на территории исправительной колонии в Тюмени

Сейчас читают

«Счастливые!»: Пугачева показала трогательное фото со своей большой семьей
«Морская нимфа!»: Старшенбаум снялась полностью обнаженной в воде —«горячее» фото
«Прощаться всегда нелегко»: Майли Сайрус в бикини показала, как пережить расставание

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев