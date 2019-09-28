Фото: Захарова показала очередь из желающих пообщаться с Лавровым в ООН

После выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генеральной ассамблее ООН выстроилась огромная очередь из желающих пообщаться с ним. Об этом сообщила в своем Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова, проиллюстрировав свои слова фотографией из зала, где произнес свою речь министр.

«Очередь в Штаб-квартире ООН из представителей международных делегаций, желающих пообщаться с российским министром иностранных дел после его выступления на Генеральной Ассамблее. Обожаю наблюдать за «изоляцией России», — подписала снимок Захарова.

Facebook @maria.zakharova.167

Как пишет ФАН, Сергей Лавров выступал в ООН при полном зале. В начале своей речи он поблагодарил всех, кто проявил интерес к позициям Москвы по международным проблемам.

Лавров также заявил о планах Москвы «вернуть в нормальное русло» отношения между РФ и США по крайней мере в вопросе взаимодействия дипломатов обеих стран. Однако при этом отметил, что в этом вопросе не все зависит от России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без ответа факт невыдачи виз российским делегатам Генассамблеи ООН. Ситуацию он назвал неприемлемой.