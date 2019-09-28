Лавров указал Помпео на неприемлимость отказа в визах делегатам ГА ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Майком Помпео указал на неприемлимость отказа в визах делегатам Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского внешнеполитического ведомства.

«Сергей Лавров подчеркнул, что Россия открыта для диалога с США в самых разных областях, однако конструктивное сотрудничество возможно только на основе уважения интересов друг друга», — отметили в ведомстве.

Кроме того министр заявил, что Россия не оставит без ответа произошедшее и в будущем будет по десять раз перепроверять наличие инструкций от руководства у выдающих визы чиновников, в частности от Госдепа.

При этом в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств Помпео заверил российского коллегу, что ни он, ни президент США не в курсе произошедшего дипломатического скандала. Встреча проходила в закрытом режиме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия предложила лишить США проведения заседаний Генассамблеи ООН.