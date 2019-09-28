Ученые обнаружили естественное препятствие развития рака

Развитию раковых опухолей препятствует естественный процесс старения организма. К такому неожиданному выводу пришли британские ученые из Университета Ливерпуля, сообщает ФАН.
Несмотря на то, что мутации — основной двигатель развития онкологических заболеваний — с возрастом накапливаются, старение предотвращает так называемую пролиферацию — размножение раковых клеток путем деления.
По словам ученого, это объясняет, почему в преклонном возрасте люди реже страдают онкологическими заболеваниями. Специалисты собираются продолжить работу в этом направлении и детально изучить механизм.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США сотни тысяч человек заболели раком из-за водопроводной воды.