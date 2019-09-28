Ученые обнаружили естественное препятствие развития рака

Развитию раковых опухолей препятствует естественный процесс старения организма. К такому неожиданному выводу пришли британские ученые из Университета Ливерпуля, сообщает ФАН.

Несмотря на то, что мутации — основной двигатель развития онкологических заболеваний — с возрастом накапливаются, старение предотвращает так называемую пролиферацию — размножение раковых клеток путем деления.

«Таким образом, у нас есть две противоположные силы: мутации, приводящие к развитию злокачественных опухолей, и дегенерация тканей, препятствующая злокачественному процессу», — пояснил один из авторов исследования, доктор Жоао Педро Де Магальес.

По словам ученого, это объясняет, почему в преклонном возрасте люди реже страдают онкологическими заболеваниями. Специалисты собираются продолжить работу в этом направлении и детально изучить механизм.

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