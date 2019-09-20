  1. Пятый канал
  4. Онкологи назвали причину сотен тысяч случаев заболевания раком

Онкологи назвали причину сотен тысяч случаев заболевания раком

, 21:15 435

Онкология может развиваться из-за загрязнения водопроводной воды.

Фото: www.globallookpress.com / Mark King

В Америке ученые провели масштабное исследование, в ходе которого выяснилось — большая доля случаев развития онкологических заболеваний могла стать следствием употребления больными загрязненной воды из-под крана. Об этом сообщает Нeliyon.

На протяжении семи лет ученые из США наблюдали за влиянием питьевой воды на возникновение у людей раковых заболеваний. В ходе тщательного анализа исследователями был сделан вывод — загрязненная водопроводная вода могла стать причиной образования рака в более чем 100 тысячах случаев. Наибольшей опасностью, по мнению экспертов, в данном случае является наличие в воде остатков дезинфицирующих средств, радиоактивных продуктов и мышьяка.

Американские ученые первыми попытались проанализировать связь между заболеваниями раком и питьевой водой из водопровода. Предыдущие исследования изучали влияние на организм лишь отдельных веществ в составе такой воды. Хотя, еще в 90-е научное сообщество призывало перейти на комплексное изучение совокупного воздействия всех загрязнителей питьевой воды на образование онкологии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что онкологи назвали симптомы рака головы и шеи.

Читайте также

+7° Днём +10°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 21 сентября: Водолеи, снимите розовые очки!

Последние новости

22:43
Тренер «Спартака» прокомментировал неудачу команды в четвертом матче подряд
22:31
Фото: Нюша пришла на светский раут в несвойственном ей образе
22:15
Маленький визажист: Двухлетняя дочка Стоцкой осваивает искусство макияжа
22:04
Японские ученые назвали главный признак долголетия
21:41
«Роскошная тигрица»: Бузова с томным взглядом процитировала Цветаеву
21:35
ФК «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

Сейчас читают

В петербургском сквере нашли двух мужчин с перерезанным горлом
«Расстанетесь!»: Звезда «Дома-2» Мусульбес возмутила фанатов фото с новым парнем
Астролог назвала дату развода Собчак и Богомолова

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев