Нумерологи рассказали, как определить энергетического вампира

Эксперты в сфере нумерологии рассказали, как можно выявить человека, питающегося энергией других людей. По их словам, поможет это сделать нумерологический расчет, передает PeopleTalk.

Так называемые «энергетические вампиры» склонны к скандалам, а после общения с ними наступает апатия. Чтобы определить «вампиров», нужно сложить все цифры даты рождения человека. Например, если он родился 24 февраля 1995 года, то складываем 2 + 4 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 5 = 32. Продолжаем складывать: 3 + 2 = 5.

Люди со значением «5» к энергетическим вампирам точно не относятся, но зато сильно подвержены их влиянию. Поэтому им стоит внимательно относиться к своему кругу общения. Это же касается и людей со значением «7». Если же в результате получились цифры «1», либо «2», это говорит о том, человек «вампир». Правда, он может делать это неосознанно.

Люди под цифрами 3, 6, 8 нейтральны. У них сильная энергетика, поэтому они не питаются чужой энергией.

Четверки могут быть как энергетическими вампирами, так и нейтральной стороной. У таких людей есть уникальная возможность переходить из одного состояния в другое.

Девятка говорит о том, что человек обладает определенными сверхъестественными способностями, но к вампирам его отнести нельзя.

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