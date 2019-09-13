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Почему так страшна мистическая пятница, 13-е? Приметы и способы отвлечь беду

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Этот день упорно ассоциируется с неудачами и конфликтами.

Фото: DPA/TASS

Многие люди с выпадением пятницы на 13-е число месяца испытывают не просто психологический дискомфорт, но и опасения за себя и своих близких, и все потому, что эта дата овеяна мистическими приметами и суевериями.

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Во времена язычества люди верили, что именно в пятницу 13-го на шабаш слетались 12 ведьм, а когда восходила полная луна, тринадцатым появлялся сам сатана.

В христианской культуре это число считается несчастливым из-за того, что во время тайной вечери Иуда сидел за столом тринадцатым, а Христа после его предательства распяли именно в пятницу.

Принято в этот день быть предельно осторожными, так как возрастает угроза здоровью и даже жизни человека. Рекомендуется по возможности вообще не выходить лишний раз из дома.

Не принесут выгоды заключенные сегодня сделки. Также не стоит вступать в брак — сочетание пятого дня недели и чертовой дюжины не сулит молодоженами счастливой и долгой совместной жизни. Хотя именно в этот день решили жениться Ксения Собчак и Константин Богомолов.

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В этот день необходимо исключить хирургическое вмешательство, отправляться в дальние поездки, принимать ответственные решения, в том числе касательно работы, одалживать крупные суммы денег.

Стоит отметить, что у многих народов число 13 имеет дурную славу. В некоторых странах в многоэтажных домах даже отсутствуют тринадцатые этажи — после 12-го идет 14-й номер.

Лучше всего сегодня сходить в церковь и поставить свечку, чтобы дурные предзнаменования не сбылись, и оставаться бдительным. А положительный настрой с утра поможет избежать неурядиц.

В 2019 году — две пятницы, 13-е: в сентябре и декабре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ожидать от Урожайной луны в День проклятий — пятницу, 13-е?

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