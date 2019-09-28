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  4. Участники экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа прибыли в Североморск

Участники экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа прибыли в Североморск

, 19:32 Видео 56

Путешественников приветствовал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

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Фото, видео: РИА Новости / Павел Львов, 5-tv.ru

В главную базу Северного флота — Североморск прибыло спасательное буксирное судно «Алтай» с личным составом комплексной экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев приветствовал участников экспедиции на пирсе и поздравил их с возвращением.

Вице-адмирал отметил, что благодаря сотрудничеству Северного флота и научного сообщества расширяются возможности по исследованию и сохранению арктической природы.

Комплексная экспедиция на Землю Франца-Иосифа началась 15 августа 2019 года, она проходила в Баренцевом и Карском морях в районе островов архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главный полярник планеты Артур Чилингаров отметил 80-летие. Ученый известен как путешественник, покоритель Арктики и Антарктики. Также он дважды награжден званием Герой страны.

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