Волочкова обвинила свою маму в принуждении к аборту

Анастасия Волочкова уже многое публично рассказала о себе, но, как выяснилось, скелеты в шкафу еще остались. Бывшая балерина пришла на телепроект «Битва экстрасенсов» и разоткровенничалась, пишет СтарХит.

Танцовщица вновь повторила, что считает свою маму виновной во многих своих неудачах, в том числе, в личной жизни. Более того, Анастасия утверждает, что по настоянию, казалось бы, самого близкого человека, ей пришлось в свое время прервать беременность.

« Моя мать разрушила мою жизнь, она пыталась это сделать, когда я была с олигархом Сулейманом Керимовым. Мама заставила меня сделать аборт », — сказала она.

При этом ранее балерина утверждала, что, когда она якобы забеременела от бизнесмена Керимова, у нее произошел именно выкидыш.

Остается не вполне понятным, зачем Волочкова выносит сор из избы и обвиняет в своих бедах мамуи продолжает это делать с определенным упорством.

« Пока, мама-неудачница. Ты меня растила как проект », — сказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова трогательно поздравила свою дочь Ариадну с 14-летием.