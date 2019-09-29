«Шедевр!»: Рисунок полностью обнаженной Анфисы Чеховой взорвал сеть

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова произвела настоящий фурор в сети, опубликовав на своей странице в Instagram рисунок, на котором изображена полностью обнаженной. В подписи к посту звезда указала, что иллюстрация была выполнена художником и вошла в ее собственную книгу. По мнению знаменитости, картина идеально соотносится с текстом стихотворения, которое она сама написала.

«Бессонница, подруга полуночная,

Затворница, удушливая, склочная,

Со мной теперь…

Ну, раз пришла, рассказывай.

Про боль потерь,

Про дебри непролазные

Моей тоски, и лабиринты памяти…» — процитировала теледива собственные строчки.

Instagram @achekhova

Поклонники были впечатлены творчеством Чеховой и отметили, что у светской львицы хорошо получается писать проникновенные тексты. Некоторые даже посоветовали ведущей всерьез заняться литературной деятельностью и сотрудничать с композиторами, вместе с которыми у звезды смогла бы создать гениальные песни, считают фанаты.

«Шикарный стих!»

«Начните писать песни!»

«Прекрасные строки» — оценили творчество знаменитости фолловеры.

Другие, в свою очередь, принялись сравнивать Чехову с девушкой на картинке. В этом вопросе мнения пользователей разошлись. Чтобы дать точный ответ на вопрос, подписчики потребовали оригинальную фотографию, глядя на которую художник выполнял рисунок. По мнению ряда пользователей, формы теледивы в жизни выглядят намного соблазнительнее, чем на рисунке, и творец явно приуменьшил размеры груди светской львицы, которая для многих является эталоном красоты.

«Первая мысль при взгляде на картину — Анастасия Заворотнюк. Потом уже начала читать стихи, грустно…»

«Шедевр!»

«Требуем оригинал!»

«Чтобы сказать похожа или нет, нужно сравнить с оригиналом».

«В жизни вы сексуальнее будете!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова подержалась за ягодицы «горячей» бодибилдерши на турнире в Испании.