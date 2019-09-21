  1. Пятый канал
  4. Анфиса Чехова подержалась за ягодицы «горячей» бодибилдерши на турнире в Испании

Анфиса Чехова подержалась за ягодицы «горячей» бодибилдерши на турнире в Испании

, 20:19 Фото 611

Серию фотографий с соревнований ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @achekhova

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова, известная своими пышными формами, посетила турнир по бодибилдингу, проходивший в Барселоне. Звезда пришла на соревнования, чтобы поддержать свою знакомую — Наталью — которая участвовала в состязаниях.

В Instagram-аккаунте Чехова поделилась серией фотографий, на которых позирует вместе с бодибилдершей, и предложила подписчикам оценить тело девушки от одного до десяти. Судя по кадрам, Чехова сама не смогла устоять перед красотой участницы турнира и даже ухватилась за ее ягодицы, возможно, для того, чтобы проверить, действительно ли они настолько упругие, какими выглядит.

Впрочем, поклонники ведущей не разделили ее восхищения перед фигурой бодибилдерши. Несмотря на то, что девушка представляла достоинства своего тела в откровенном бикини, а Чехова стояла рядом в закрытом наряде, фанатам больше понравился образ звезды, да и фигура, по мнению пользователей, у теледивы намного привлекательнее.

Instagram @achekhova

«Мне, Анфиса, Ваша форма/фигура больше по нраву»:

«Бедра узковатые. Вы Анфиса лучше выглядите»;

«Неужели это красиво?»

«Чехова лучше!»

«Как таиландский трансвестит, простите», — поделились мнением комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаженная Анфиса Чехова оседлала коня.

Читайте также

+7° Днём +7°
Ночью +4°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 22 сентября: Весы, дайте волю чувствам!

Последние новости

21:32
Новая попытка: прямая трансляция второго дня штурма «Зоны 51»
21:16
«Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 5:0 в Петербурге
21:00
Гороскоп на 22 сентября: Весы, дайте волю чувствам!
20:46
Врачи центра «СОГАЗ» провели показательную операцию и восстановили носовое дыхание у пациента
20:38
В ДТП с автобусом в Турции пострадали 15 россиян
20:19
Анфиса Чехова подержалась за ягодицы «горячей» бодибилдерши на турнире в Испании

Сейчас читают

«В трусах не замерзла?»: Водонаева устроила эротичную фотосессию в парке
«Сумасшедшая бестия!»: Солистка «ВИА Гры» в сексуальном белье раззадорила фанатов
Скабеева жестко осадила поглумившуюся над Россией украинку

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев