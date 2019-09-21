Анфиса Чехова подержалась за ягодицы «горячей» бодибилдерши на турнире в Испании

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова, известная своими пышными формами, посетила турнир по бодибилдингу, проходивший в Барселоне. Звезда пришла на соревнования, чтобы поддержать свою знакомую — Наталью — которая участвовала в состязаниях.

В Instagram-аккаунте Чехова поделилась серией фотографий, на которых позирует вместе с бодибилдершей, и предложила подписчикам оценить тело девушки от одного до десяти. Судя по кадрам, Чехова сама не смогла устоять перед красотой участницы турнира и даже ухватилась за ее ягодицы, возможно, для того, чтобы проверить, действительно ли они настолько упругие, какими выглядит.

Впрочем, поклонники ведущей не разделили ее восхищения перед фигурой бодибилдерши. Несмотря на то, что девушка представляла достоинства своего тела в откровенном бикини, а Чехова стояла рядом в закрытом наряде, фанатам больше понравился образ звезды, да и фигура, по мнению пользователей, у теледивы намного привлекательнее.

Instagram @achekhova

«Мне, Анфиса, Ваша форма/фигура больше по нраву»:

«Бедра узковатые. Вы Анфиса лучше выглядите»;

«Неужели это красиво?»

«Чехова лучше!»

«Как таиландский трансвестит, простите», — поделились мнением комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаженная Анфиса Чехова оседлала коня.