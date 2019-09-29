Не менее 30 человек погибли при землетрясении в Индонезии

По меньшей мере 30 человек погибли и 156 пострадали в результате мощного землетрясения, которое произошло у берегов Индонезии в ночь на четверг, 26 сентября. Об этом сообщаtт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Ранее было известно о 20 погибших и 100 пострадавших.

Подземный толчок магнитудой 6,6 был зафиксирован в восьми километрах к юго-востоку от города Кайрату (остров Серам). Очаг находился на глубине 29,9 километров. По интенсивности удара землетрясение оценивается как «опустошительное». Из-за катаклизма около 25 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Как пишет ТАСС, в связи с происшествием режим чрезвычайного положения в городе Амбоне будет действовать до 9 октября. До этого момента на месте инцидента будут проводиться спасательные и восстановительные работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощное землетрясение в Стамбуле обрушило минарет мечети Хаджи Ахмета.