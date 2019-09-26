Мощное землетрясение в Стамбуле обрушило минарет мечети Хаджи Ахмета

Масштабное землетрясение сегодня встряхнуло крупнейший город Турции — Стамбул. В центре мегаполиса в четверг, 26 сентября, зашатались высотки, тысячи людей высыпали на улицу, опасаясь быть погребенными под обломками зданий.

Началась экстренная эвакуация из школ и больниц. Из-за происшествия упала сеть мобильной связи — жители Стамбула начали массово звонить родным и друзьям. Многие отметили, что это самое сильное землетрясение в городе за последние десять лет.

Сообщается, что серьезных травм никто не получил. За медицинской помощью обратились восемь человек. По данным российского генконсульства, наших соотечественников среди них нет. На многих зданиях потрескались фасады. Самые серьезные потери у мечети Хаджи Ахмета. Из-за подземных толчков упал один из ее минаретов.

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения 5,8. Очаг залегал в Мраморном море на глубине семь километров. В течение получаса было зафиксировано еще шесть крупных афтершоков, а потом — 28 эхо-толчков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 50 человек пострадали в результате двойного землетрясения в Албании.