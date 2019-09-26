  1. Пятый канал
  4. Мощное землетрясение в Стамбуле обрушило минарет мечети Хаджи Ахмета

Мощное землетрясение в Стамбуле обрушило минарет мечети Хаджи Ахмета

, 23:40 Эфирная новость 36

За медицинской помощью в результате разгула стихии обратились восемь человек. Пострадавших среди россиян нет.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: REUTERS/Murad Sezer, 5-tv.ru

Масштабное землетрясение сегодня встряхнуло крупнейший город Турции — Стамбул. В центре мегаполиса в четверг, 26 сентября, зашатались высотки, тысячи людей высыпали на улицу, опасаясь быть погребенными под обломками зданий.

Началась экстренная эвакуация из школ и больниц. Из-за происшествия упала сеть мобильной связи — жители Стамбула начали массово звонить родным и друзьям. Многие отметили, что это самое сильное землетрясение в городе за последние десять лет.

Сообщается, что серьезных травм никто не получил. За медицинской помощью обратились восемь человек. По данным российского генконсульства, наших соотечественников среди них нет. На многих зданиях потрескались фасады. Самые серьезные потери у мечети Хаджи Ахмета. Из-за подземных толчков упал один из ее минаретов.

По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения 5,8. Очаг залегал в Мраморном море на глубине семь километров. В течение получаса было зафиксировано еще шесть крупных афтершоков, а потом — 28 эхо-толчков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что более 50 человек пострадали в результате двойного землетрясения в Албании.

Читайте также

+9° Днём +10°
Ночью +3°
64.29
0.10 70.38
-0.21
Гороскоп на 27 сентября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

23:54
Петросян показал, как поддерживает физическую форму
23:49
Видео: Аверин после авиадебоша и беседы с полицией покинул «Шереметьево»
23:40
Мощное землетрясение в Стамбуле обрушило минарет мечети Хаджи Ахмета
23:34
Подкалывающий Гузееву Харламов обнаружил с ней сходство
23:19
Самолет сообщением «Москва — Ош» экстренно приземлился в Самаре
23:04
Звезда сериала «Бывшие» на съемках пренебрег дублером и повредил голову

Сейчас читают

Актер Максим Аверин устроил пьяный дебош на борту самолета
«Помолитесь обо мне»: Рак четвертой стадии диагностирован у звезды КВН
Видео: Грудь «русской Кардашьян» едва уместилась в бюстгальтере

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев