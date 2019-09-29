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  4. Опубликован рейтинг лучших смартфонов за 2019 год

Опубликован рейтинг лучших смартфонов за 2019 год

, 13:27 Видео 269

Возглавляет список китайский гаджет OnePlus 7T. Новые iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max также вошли в топ.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jiri Hubatka

Издание Business Insider составило рейтинг лучших смартфонов за 2019 год. Список возглавил китайский гаджет OnePlus 7T. По мнению специалистов, он имеет стильный дизайн, отличные камеру и автономность, сообщает URA.RU.

Второе место заняла новинка от Apple iPhone 11 благодаря 6,1-дюймовому дисплею, производительной камере и мощному процессору. На третьей строчке расположился смартфон из поднебесной OnePlus 7 Pro. Эксперты оценили его производительный процессор, хорошую камеру, а также сверхбыструю разблокировку по отпечатку пальца и распознаванию лица.

Четвертую позицию делят между собой два гаджеты, выпущенные компанией Google — Pixel 3a и Pixel 3a XL. Специалисты оценили телефоны за хорошую производительность, неплохую автономность и OLED-дисплеи. На пятом месте вновь китайский смартфон — OnePlus — 6T.

С шестого по десятое места расположились Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S10, а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Google выпустила Android 10 для бюджетных смартфонов.

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