Опубликован рейтинг лучших смартфонов за 2019 год

Издание Business Insider составило рейтинг лучших смартфонов за 2019 год. Список возглавил китайский гаджет OnePlus 7T. По мнению специалистов, он имеет стильный дизайн, отличные камеру и автономность, сообщает URA.RU.

Второе место заняла новинка от Apple iPhone 11 благодаря 6,1-дюймовому дисплею, производительной камере и мощному процессору. На третьей строчке расположился смартфон из поднебесной OnePlus 7 Pro. Эксперты оценили его производительный процессор, хорошую камеру, а также сверхбыструю разблокировку по отпечатку пальца и распознаванию лица.

Четвертую позицию делят между собой два гаджеты, выпущенные компанией Google — Pixel 3a и Pixel 3a XL. Специалисты оценили телефоны за хорошую производительность, неплохую автономность и OLED-дисплеи. На пятом месте вновь китайский смартфон — OnePlus — 6T.

С шестого по десятое места расположились Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S10, а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Google выпустила Android 10 для бюджетных смартфонов.