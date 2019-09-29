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В Воронеже эвакуировали жителей дома из-за батарей под напряжением

, 15:04 Фото 241

Инцидент произошел утром 29 сентября в одном из домов по улице Хользунова.

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Фото, видео: ВКонтакте @Ирина Соловьева

Жителей многоэтажки по улице Хользунова в Воронеже эвакуировали из-за батарей под напряжением. Инцидент произошел утром в воскресенье, 29 сентября, сообщает RG.RU.

«Эвакуированы 115 человек, их разместили в автобусах. Дом отключен от электро- и газоснабжения, в нем работают аварийные службы, чтобы установить причину ЧП. Пострадавших нет», — цитирует издание сообщение городской администрации.

В воронежской мэрии добавили, что ЧП никак не связано с началом отопительного сезона, старт которому еще не был объявлен.

В социальных сетях жители активно обсуждают сложившуюся ситуацию. В одном из городских пабликов утверждают, что аварии в многоэтажке происходят с завидной регулярностью начиная с 9 сентября. Якобы в нескольких квартирах дома радиаторы отопления начали самопроизвольно нагреваться до такой степени, что на них стала тлеть краска. Одновременно с этим в электросети наблюдались скачки напряжения.

«Ток на внутридомовой системе отопления мог возникнуть из-за того, что кто-то несанкционированно подключился, кинул ноль на батарею и ток пошел по системе, либо из-за перегрузок», — цитирует издание комментарий управляющей компании, обслуживающей дом.

Известно, что в одном из жилых помещений слесари срезали и заглушили батарею, предположительно, для того, чтобы разомкнуть цепь. В настоящий момент проходит поквартирная проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге напротив телецентра из стены дома забил фонтан кипятка.

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