В Петербурге напротив телецентра из стены дома забил фонтан кипятка

Работа одной из обслуживающих организаций в Петербурге очень удивила жителей. Сантехники решили продуть трубы в многоэтажном доме и вывели шланг через крышу. Вода хлынула с высоты седьмого этажа прямо на тротуар и на припаркованные машины. Причем опасную зону даже не огородили.

К счастью, никто не пострадал. Пешеходов поблизости не оказалось. Возмущенные жители вызвали аварийную бригаду, которая и перекрыла кран. Вода повредила фасад старинного здания. Не исключено, что действия коммунальщиков приведут к прокурорской проверке.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что реки кипятка залили несколько этажей петербургской многоэтажки.