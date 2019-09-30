Певец Дима Билан после нетрезвого выступления в Самаре на Дне города снова приехал в этот город с бесплатным концертом, для того, чтобы реабилитироваться перед жителями. Однако без конфуза снова не обошлось.

Перед концертом артист посетил студию инклюзивного творчества и подарил сертификат на установку инклюзивной детской площадки. Диме Билану показали работы участников. Также представитель городской студии предложила артисту послушать песню, которую подготовили воспитанники специально для него.

«Yes, mein lieber Fuhrer (Да, мой дорогой фюрер. — Прим. ред.) », — цитирует слова певца РИА Новости.

Участники исполнили кавер на песню из репертуара Шуры «Твори добро». В заключение встречи Дима Билан сфотографировался со взрослыми и детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дима Билан дал бесплатный концерт и извинился за нетрезвое выступление.