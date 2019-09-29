«Прости меня, Самара»: Билан дал бесплатный концерт и извинился за нетрезвое выступление

После скандального нетрезвого выступления в Самаре Дима Билан пытается реабилитироваться. Ранее певец уже публично извинился перед зрителями, а вечером в воскресенье, 29 сентября, дал бесплатный концерт на площади Куйбышева. На странице Билана в Instagram видео, на котором он говорит, что случившееся в прошлый раз послужило ему «колоссальным уроком».

Довольные горожане выкладывают в соцсети видео выступления.

«Дима, молодец! Извинения приняты! Отличный концерт!» — написал в Instagram один из зрителей.

Перед концертом, который называется «прости меня, Самара», артист встретился с воспитанниками студии инклюзивного творчества и подарил сертификат на установку инклюзивной детской площадки.

«Дети сфотографировались с Димой Биланом, подарили поделки, которые сделали своими руками и спели песню вместе артистом», — сообщила в Twitter пресс-служба администрации Самары, опубликовав фото и видео встречи.

Twitter @samara_in

Ранее певец подарил дорогостоящую аппаратуру для областной детской клинической больницы.

Как сообщал 5-tv.ru, после выступления Билана на Дне города в Самаре удивленные зрители стали жаловаться на неадекватное поведение артиста и выкладывать в сеть ролики, на которых певец выглядит, мягко говоря, странно. Очевидцы писали, что певец постоянно ложился на пол, терял микрофон, показывал неприличные жесты и не попадал в фонограмму. Позже Билан признался, что давно не употреблял алкоголь и не рассчитал дозу.