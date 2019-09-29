  1. Пятый канал
  4. «Прости меня, Самара»: Билан дал бесплатный концерт и извинился за нетрезвое выступление

«Прости меня, Самара»: Билан дал бесплатный концерт и извинился за нетрезвое выступление

, 21:47 Видео 79

Перед концертом певец подарил городу сертификат на установку инклюзивной детской площадки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @bilanofficial, @ elena.onegina, @ ivanna_wave_; Twitter @samara_in

После скандального нетрезвого выступления в Самаре Дима Билан пытается реабилитироваться. Ранее певец уже публично извинился перед зрителями, а вечером в воскресенье, 29 сентября, дал бесплатный концерт на площади Куйбышева. На странице Билана в Instagram видео, на котором он говорит, что случившееся в прошлый раз послужило ему «колоссальным уроком».

Довольные горожане выкладывают в соцсети видео выступления.

«Дима, молодец! Извинения приняты! Отличный концерт!» — написал в Instagram один из зрителей.

Перед концертом, который называется «прости меня, Самара», артист встретился с воспитанниками студии инклюзивного творчества и подарил сертификат на установку инклюзивной детской площадки.

«Дети сфотографировались с Димой Биланом, подарили поделки, которые сделали своими руками и спели песню вместе артистом», — сообщила в Twitter пресс-служба администрации Самары, опубликовав фото и видео встречи.

Twitter @samara_in

Ранее певец подарил дорогостоящую аппаратуру для областной детской клинической больницы.

Как сообщал 5-tv.ru, после выступления Билана на Дне города в Самаре удивленные зрители стали жаловаться на неадекватное поведение артиста и выкладывать в сеть ролики, на которых певец выглядит, мягко говоря, странно. Очевидцы писали, что певец постоянно ложился на пол, терял микрофон, показывал неприличные жесты и не попадал в фонограмму. Позже Билан признался, что давно не употреблял алкоголь и не рассчитал дозу.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 30 сентября: Рыбы, поймайте дзен!

Последние новости

22:17
«Дразнили из-за больших зубов и бюста»: Жена Диброва о трудном детстве
22:02
Конгресс США намерен потребовать публикации разговоров Трампа и Путина
21:47
«Прости меня, Самара»: Билан дал бесплатный концерт и извинился за нетрезвое выступление
21:32
«Черная королева»: Рената Литвинова произвела фурор на Неделе моды в Париже
21:17
Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России
21:00
Гороскоп на 30 сентября: Рыбы, поймайте дзен!

Сейчас читают

«Это она!»: Дана Борисова верит, что Наталья Бочкарева попалась с наркотиками
Сергей Лазарев признался в тайном рождении дочери
«Крутые вы!» Топалов и Тодоренко перепели Ольгу Бузову

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев