Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому студенты и аспиранты, получающие материальную помощь от вузов, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Информация об этом появилась на сайте правовой информации 29 сентября.

В документе более подробно приводятся категории лиц, которые попадают под это нововведение.

«Внести в п. 28 ст. 217 ч. 2 Налогового кодекса РФ <…> изменение, дополнив его абзацем следующего содержания: «Суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистент-стажерам» , — говорится в документе.

Это решение вступает в силу с 1 января 2020 года. Материальная помощь в пределах четырех тысяч рублей для студентов, аспирантов, и других категорий учащихся, указанных в документе, не будет облагаться НДФЛ.

Данный законопроект был разработан группой депутатов, которую возглавила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, и позже внесен в нижнюю палату парламента 19 апреля 2019 года.

Также от НДФЛ освобождены люди, которые пострадали при стихийных бедствиях, терактах и других ЧС. Платить налог также не придется их семьям. Нововведение коснется и тех, кто сдавал в аренду жилье пострадавшим при перечисленных катаклизмах, если оплата была в пределах сумм, полученных для аренды из госбюджета, пишет ТАСС.

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