  1. Пятый канал
  4. Кудрявые волосы Светланы Лободы впечатлили поклонников — фото

Кудрявые волосы Светланы Лободы впечатлили поклонников — фото

, 6:17 Фото 1 018

«Суперзвезда» опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой предстала в новом образе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода решила сменить имидж. В своем Instagram-аккаунте «суперзвезда» опубликовала фото, на котором предстала с копной кудрявых волос. Певица под фото пожелала подписчикам хорошего воскресного дня и спросила, оставаться ли ей с кудрями.

Instagram @lobodaofficial

Подписчики отметили, что Лободе очень идет новый образ. Некоторые фолловеры написали, что без челки и с кудрявыми волосами артистка выглядит намного лучше. Однако истинные фанаты отметили, что «суперзвезда» хороша с любой прической.

«Как же мне нравятся ваши кудри»;

«Вам идут кудряшки и отсутствие челки»;

«Вам любая прическа идет»;

«Очень идет, кудряшки классные»;

«Волосы лапшу напомнили, аж есть захотелось», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода станцевала перед зеркалом в ультра-мини.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 30 сентября: Рыбы, поймайте дзен!

Последние новости

7:26
Пропаганда вражды: Зачем в Литве в очередной раз пытаются переписать историю
7:19
«Дочь» Бочкаревой по сериалу «Счастливы вместе» не верит в историю с наркотиками
7:10
Партия Курца победила на парламентских выборах в Австрии
7:02
Неудачи преследуют Селин Дион: работник сцены едва не погиб во время турне певицы
6:55
Сменить Кличко на посту мэра Киева может пародировавший его актер
6:47
Лера Кудрявцева шокирована откровением Лазарева о рождении дочери

Сейчас читают

Гороскоп на 30 сентября: Рыбы, поймайте дзен!
Дима Билан вернулся с концертом в Самару и вновь оконфузился — видео
Буженина по-домашнему — рецепт с секретом от шеф-повара

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев