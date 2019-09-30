Экс-солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода решила сменить имидж. В своем Instagram-аккаунте «суперзвезда» опубликовала фото, на котором предстала с копной кудрявых волос. Певица под фото пожелала подписчикам хорошего воскресного дня и спросила, оставаться ли ей с кудрями.

Instagram @lobodaofficial

Подписчики отметили, что Лободе очень идет новый образ. Некоторые фолловеры написали, что без челки и с кудрявыми волосами артистка выглядит намного лучше. Однако истинные фанаты отметили, что «суперзвезда» хороша с любой прической.

«Как же мне нравятся ваши кудри»;

«Вам идут кудряшки и отсутствие челки»;

«Вам любая прическа идет»;

«Очень идет, кудряшки классные»;

«Волосы лапшу напомнили, аж есть захотелось», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Лобода станцевала перед зеркалом в ультра-мини.