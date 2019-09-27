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  4. «Развратница!» Светлана Лобода станцевала перед зеркалом в ультра-мини

«Развратница!» Светлана Лобода станцевала перед зеркалом в ультра-мини

, 20:13 Видео 801

Певица, обдуваемая воздухом из фена, продемонстрировала свою сексуальную энергию на максимальном уровне.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода не перестает радовать поклонников провокационными и дерзкими кадрами. На этот раз певица опубликовала в Instagram видео, на котором «зажгла» в ультра-мини. В полупрозрачном платье с глубоким декольте, с черным маникюром и ярко-красной помадой на губах исполнительница станцевала перед зеркалом, обдуваемая воздухом из фена, который очевидно должен был имитировать порывы ветра.

«Тинуля, подуй!» — подписала пост знаменитость, сопроводив его «говорящими» хэштегами: #будутанцевать, #сегоднябудуттанцы.

Поклонники 36-летней Светланы Лободы по достоинству оценили новое видео, на котором их любимица продемонстрировала сексуальную энергию на максимальном уровне. Всего за один час ролик набрал более 160 тысяч просмотров и 300 восторженных комментариев. Фанаты обласкали певицу с ног до головы и завалили ее самыми искренними и оригинальными комплиментами.

«Юная развратница!»

«Богиня!»

«Жара-жаришка!»

«Сколько женской красоты у этого человека, супер!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода подразнила фанатов глубоким декольте.

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«Развратница!» Светлана Лобода станцевала перед зеркалом в ультра-мини

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