Арестованы браконьеры из КНДР, напавшие на российских пограничников

Шестерых браконьеров, которые оказали вооруженное сопротивление при задержании в Японском море и ранили российских пограничников, арестовали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городской суд Находки, где и происходило слушание дела по мере пресечения для граждан КНДР.

Сообщается, что подсудимые останутся под стражей на два месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЧП произошло 17 сентября в исключительной экономической зоне России. Недалеко от банки Кито-Ямато пограничники РФ заметили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые промышляли незаконным промыслом. Во время задержания экипаж одного из судов оказал вооруженное сопротивление, ранив россиян.

Для объяснения в МИД РФ был вызван поверенный в делах КНДР Зин Чжон Хеп. Дипломаты выразили озабоченность произошедшим и потребовали от Пхеньяна принять меры для того, чтобы подобное впредь не повторилось.