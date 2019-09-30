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  4. Арестованы браконьеры из КНДР, напавшие на российских пограничников

Арестованы браконьеры из КНДР, напавшие на российских пограничников

, 5:24 21

Шестеро северокорейских браконьеров, которые оказали вооруженное сопротивление при задержании в Японском море, останутся под стражей на два месяца.

Фото: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Шестерых браконьеров, которые оказали вооруженное сопротивление при задержании в Японском море и ранили российских пограничников, арестовали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на городской суд Находки, где и происходило слушание дела по мере пресечения для граждан КНДР.

Сообщается, что подсудимые останутся под стражей на два месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЧП произошло 17 сентября в исключительной экономической зоне России. Недалеко от банки Кито-Ямато пограничники РФ заметили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые промышляли незаконным промыслом. Во время задержания экипаж одного из судов оказал вооруженное сопротивление, ранив россиян.

Для объяснения в МИД РФ был вызван поверенный в делах КНДР Зин Чжон Хеп. Дипломаты выразили озабоченность произошедшим и потребовали от Пхеньяна принять меры для того, чтобы подобное впредь не повторилось.

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