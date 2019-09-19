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  4. Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

, 1:22 Эфирная новость 33

Федеральная служба безопасности опубликовала видео работы сотрудников пограничной службы на месте задержания двух шхун и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством.

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Фото, видео: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ, 5-tv.ru

ФСБ России распространила видео операции по задержанию северокорейских шхун и мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море.

На кадрах видна погоня и захват одного из кораблей КНДР.

Нашим пограничникам даже пришлось применить бранд-спойты и сигнальный пистолет — этот момент тоже попал на видео.

Браконьеры пытались дать отпор. Во время операции пострадали четверо российских военных. Один из них госпитализирован с огнестрельным ранением.

В ходе рейда задержан 161 человек. Все они — рыбаки, которые нелегально промышляют в российских водах — добывают красную рыбу, кальмаров и крабов.

Борьба с северокорейскими пиратами ведется постоянно, но они выработали хитрую стратегию: заходят в российские воды, подавая сигнал бедствия, якобы укрываясь от шторма. По морскому праву, в штиль они обязаны уплыть на свою территорию, но вместо этого истощают наши морские ресурсы. МИД России уже потребовал от КНДР объяснений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число пострадавших при нападении браконьеров из КНДР увеличилось до четырех человек.

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