Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР

ФСБ России распространила видео операции по задержанию северокорейских шхун и мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море.

На кадрах видна погоня и захват одного из кораблей КНДР.

Нашим пограничникам даже пришлось применить бранд-спойты и сигнальный пистолет — этот момент тоже попал на видео.

Браконьеры пытались дать отпор. Во время операции пострадали четверо российских военных. Один из них госпитализирован с огнестрельным ранением.

В ходе рейда задержан 161 человек. Все они — рыбаки, которые нелегально промышляют в российских водах — добывают красную рыбу, кальмаров и крабов.

Борьба с северокорейскими пиратами ведется постоянно, но они выработали хитрую стратегию: заходят в российские воды, подавая сигнал бедствия, якобы укрываясь от шторма. По морскому праву, в штиль они обязаны уплыть на свою территорию, но вместо этого истощают наши морские ресурсы. МИД России уже потребовал от КНДР объяснений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что число пострадавших при нападении браконьеров из КНДР увеличилось до четырех человек.