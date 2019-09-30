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  4. Фото: ТОП-3 недорогих иномарок для начинающих водителей

Фото: ТОП-3 недорогих иномарок для начинающих водителей

, 10:00 Фото 27

Эксперты назвали три автомобиля, которые отлично подходят для роли первой машины в жизни каждого начинающего водителя.

Фото: www.globallookpress.com / Mark Bialek, john rowley, Oleksiy Maksymenko; blog.pgd.pl; http://automoviles.belgradeforyou.com

Большинство водителей-новичков предпочитают начинать отрабатывать навыки вождения на подержаных машинах бюджетного класса, недорогих в содержании и ремонте, надежных и простых в использовании. Однако быть начинающим автомобилистом — не значит ездить на ведре с гайками. «Автоновости дня» и эксперты вторичного авторынка учли пожелания пользователей и составили рейтинг из трех иномарок, которые отлично подходят в качестве первой машины.

Ford Focus II

Седан предлагает приемлемый уровень комфорта и безопасности. Его стоимость невысока, а обслужить модель благодаря ее распространенности смогут почти в любом автосервисе. К категории недорогих относятся дорестайлинговые авто выпуска 2004–2008 годов. На рынке чаще всего встречаются версии с объемом двигателя 1.6 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Hyundai Accent

Эта корейская модель не снискала большой популярности на российском рынке. Отсюда доступная цена. При этом автомобиль обладает вполне современной конструкцией, уровнем комфорта и безопасности. Новичкам среди автоледи придется по вкусу четырехскоростная версия машины с коробкой «автомат». Под капотом — бензиновый мотор на 1.4 или 1.6 литра.

Chevrolet Lanos

Наиболее экономичная модель из представленных в рейтинге. Машина, которую не жалко испортить в процессе обучения — запчасти, включая элементы кузова, стоят дешево. Однако безвозвратно разбить автомобиль не так просто. В отличие от большинства отечественных моделей этот седан оснащен крепкой ходовой частью и обладает высоким уровнем безопасности. При этом находится в той же ценовой категории. Автомобилистами машина ценится за надежный 1.5-литровый бензиновый мотор мощностью в 86 лошадиных сил и пятискоростную механическую КПП.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России снизили налог на роскошные автомобили.

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