«Даже не мечтайте»: Роза Сябитова о романах с женатыми мужчинами

Главная сваха страны — Роза Сябитова — посоветовала россиянкам даже «не мечтать» об устройстве личной жизни с женатыми мужчинами. Об этом она заявила в Instagram.

«Моя рекомендация проста. Помните, что кроме вас самой никто не будет заботиться о вашем счастье. Даже не мечтайте, что, встречаясь с женатым мужчиной, храня ему верность, вам одновременно удастся устроить личную жизнь», — написала Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

В качестве примера сваха рассказала историю своей 35-летней клиентки, которая в течение десяти лет встречалась с мужчиной, состоящим в браке. В результате он бросил любовницу, оставшись в семье. Между тем женщина надеялась, что ее женатый избранник, наоборот, выберет ее. Однако этого не случилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мнении Розы Сябитовой о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым.