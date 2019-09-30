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«Даже не мечтайте»: Роза Сябитова о романах с женатыми мужчинами

, 9:39 Фото 81

Главная сваха страны посоветовала россиянкам не связываться с мужчинами, которые состоят в браке.

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Фото, видео: Instagram @syabitova_roza

Главная сваха страны — Роза Сябитова — посоветовала россиянкам даже «не мечтать» об устройстве личной жизни с женатыми мужчинами. Об этом она заявила в Instagram.

«Моя рекомендация проста. Помните, что кроме вас самой никто не будет заботиться о вашем счастье. Даже не мечтайте, что, встречаясь с женатым мужчиной, храня ему верность, вам одновременно удастся устроить личную жизнь», — написала Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

В качестве примера сваха рассказала историю своей 35-летней клиентки, которая в течение десяти лет встречалась с мужчиной, состоящим в браке. В результате он бросил любовницу, оставшись в семье. Между тем женщина надеялась, что ее женатый избранник, наоборот, выберет ее. Однако этого не случилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мнении Розы Сябитовой о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым.

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