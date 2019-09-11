Свадьба ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова стала одним из самых обсуждаемых событий этой осени. Если одни фанаты уже давно ждали новостей о грядущем торжестве, то другие, напротив, уверены, что для возлюбленного теледивы союз с ней станет роковой ошибкой.

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Свое отношение к предстоящей церемонии бракосочетания выразили и звезды российского шоу-бизнеса. Так, телеведущая и сваха всея Руси Роза Сябитова считает, что в семейной жизни со своей избранницей Богомолову придется несладко. Должно быть, режиссер – очень смелый, раз решился связать жизнь со светской львицей, которая способна «сделать из короля нищего», полагает телесваха.

«Просто она превращает жизнь мужчины в ад и ему работать не хочется. Максим Виторган, которого мы помним до свадьбы с Ксенией Собчак – совсем другой мужчина, нежели сейчас. И раньше он мне нравился больше», - пояснила Сябитова.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Впрочем, ведущая не отрицает, что плохо знакома с Богомоловым, поэтому не может точно судить о том, что его ждет в семейной жизни. Так или иначе, отношения Собчак с Виторганом доказывают, что образцовой супругой она не станет, да и мать из нее никудышная, убеждена звезда.

«Только мать должна кормить грудью, читать ребенку сказки, петь колыбельные на ночь, мазать коленки зеленкой <.> А то, что женщина постоянно меняет мужей, ее как мать не красит, да и в голове у ребенка возникают вопросы, кто папа, а кто не папа», - поделилась мнением Сябитова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники обсуждают возможную беременность Собчак от Богомолова.