С 1 октября увеличиваются страховые выплаты при оформлении ДТП по европротоколу

С 1 октября в России увеличивается сумма страховой выплаты по ОСАГО, если ДТП оформлено по европротоколу. Компенсация составит до 400 тысяч рублей. Ранее на такие выплаты можно было рассчитывать только при оформлении аварии сотрудником ГИБДД.

Действовать нововведение будет на всей территории России. Однако, чтобы получить такую сумму, необходимо учитывать несколько условий. В ДТП попали только два автомобиля, у обоих водителей есть полис ОСАГО, нет пострадавших и ущерба другому имуществу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, глава ГИБДД РФ Михаил Черников рассказал о нововведениях, которые готовит ведомство для автомобилистов. В частности, Госавтоинспекция собирается внести изменения в правила сдачи экзамена на получение водительских прав.