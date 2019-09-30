Водительские права и страховку можно будет предъявлять через смартфон

В интервью ТАСС от 30 сентября глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал о будущих нововведениях в Правилах дорожного движения (ПДД) и инновациях, которые готовит ГИБДД для автолюбителей.

Экзамен на вождение

По словам Черникова, на рассмотрение в правительство ведомство внесло законопроект об изменении правил экзамена на получение водительских прав. В нем предлагается объединить в одну сдачу норматив в «городе» и на автодроме.

Кроме того, маршрут экзаменуемого отныне не будет известен заранее — последовательность поворотов и разворотов при выезде на трассу станет определять экзаменатор на месте. В открытом доступе будет лишь перечень дорог, улиц и участков, на которых пройдет практический экзамен.

Проект также вводит возможность оспорить результаты экзамена, если удастся доказать неправомерность действий экзаменатора.

Самокаты, моноколеса и гироскутеры

Глава ГИБДД рассказал и о будущем самых популярных на сегодня средств передвижения — самокатов, моноколес и гироскутеров. Пока таковые не признаны транспортными средствами, а их водителей считают пешеходами. Однако до конца 2019 года этот вопрос исследует Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.

Параллельно на официальном сайте службы ведется соцопрос — есть ли необходимость определить статус таких устройств. По его результатам состоятся общественные обсуждения и консультации с экспертами для вынесения окончательного решения.

Контроль пассажирских перевозок

Прорабатывается и вопрос о «тотальном» контроле движения автобусов и состояния водителей. Минтранс России разрабатывает системы мониторинга пассажирских перевозок, а Минпроторг совместно с Росстандартом собираются усовершенствовать автобусы на территории России. В них планируется внедрить системы активной и пассивной безопасности и контроля скорости, чтобы компенсировать ошибки человека при управлении. Но когда появятся такие автобусы — пока неизвестно.

Электронные документы

Неясными остаются и сроки внедрения электронных водительских удостоверений и полисов ОСАГО. Предполагается, что документ в таком виде водитель сможет предъявлять инспектору через смартфон. Прежде заявлялось, что инновацию введут в 2020 году. По словам главы ведомства, это может произойти позднее — после модернизации оборудования и внесения изменений в действующие нормативные акты.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД поддержало ужесточение наказания за превышение скорости.