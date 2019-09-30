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«Какое было чудо»: Лобода посвятила пост младшей дочери Тильде — фото

, 12:30 Фото 722

Певица поделилась снимком девочки, которой на днях исполнилось 1,4 года.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода посвятила пост в Instagram младшей дочери Тильде, которой на днях исполнилось 1,4 года. По словам артистки, время с момента родов пролетело для нее очень незаметно.

«Какое же это было чудо… А ведь нам уже 1,4 года», — написала Лобода.

Instagram @lobodaofficial

«Здоровья вашим деткам!» — пожелал в ответ один из поклонников певицы.

«Да, правда, казалось, что только вчера родили», — отметил подписчик.

«Это такое счастье!» — высказался пользователь.

«Очень мило, жаль, что время летит так быстро…» — добавил юзер.

Тильда появилась на свет 24 мая 2018 года. Светлана Лобода родила ее в Лос-Анджелесе. Имя отца девочки певица до сих пор не раскрывает, хотя многие считают, что это лидер Rammstein — Тилль Линдеманн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лобода сравнила свой возможный роман с Линдеманном с отношениями Владимира Высоцкого и Марины Влади.

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