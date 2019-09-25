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«Приехал — и опять любовь»: Светлана Лобода об отношениях с лидером Rammstein

, 15:03 251

Союз с Тиллем Линдеманом певица сравнила с романом Владимира Высоцкого и Марины Влади.

Фото: www.globallookpress.com © STAR-MEDIA

Российская певица Светлана Лобода приоткрыла завесу тайны вокруг ее отношений с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном. В интервью Ксении Собчак звезда эстрады пыталась всячески обойти эту тему, но под напором ведущей призналась: с немецким металлистом ее связывает тайный контракт, условия которого она не вправе разгласить. Собчак сравнила такое положение артистки с рабством.

«Я не в рабстве, я в любви», — поправила собеседница.

Чтобы предоставить назойливой журналистке хоть какую-нибудь информацию по запретной теме, Лобода предложила спросить ее о Тилле. Ксения так и сделала.

«Он ******** (потрясающий — прим.ред.). Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, можешь быть маленькой кошечкой. И тебе хочется ей быть, если это чувство в тебе долго живет…»— заговорила певица, но Собчак ее не перебила.

Ведущая заметила, что чувство, напротив, долго не живет. На что гостья передачи возразила: надо побробовать.

«Знаешь какие варианты возможны? Когда человек живет в другой стране. Высоцкий — шикарный пример этой истории. Ты встречаешься, а потом человек улетел, и ты прекрасно себя чувствуешь, потому что занимаешься работой. Потом этот человек через месяц приехал — и опять любовь», — поделилась Лобода.

Роман Владимира Высоцкого и Марины Влади действительно продлился 12 лет вплоть до смерти актера в 1970 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Лобода подразнила фанатов глубоким декольте.

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