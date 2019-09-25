Российская певица Светлана Лобода приоткрыла завесу тайны вокруг ее отношений с лидером Rammstein Тиллем Линдеманном. В интервью Ксении Собчак звезда эстрады пыталась всячески обойти эту тему, но под напором ведущей призналась: с немецким металлистом ее связывает тайный контракт, условия которого она не вправе разгласить. Собчак сравнила такое положение артистки с рабством.
Чтобы предоставить назойливой журналистке хоть какую-нибудь информацию по запретной теме, Лобода предложила спросить ее о Тилле. Ксения так и сделала.
Ведущая заметила, что чувство, напротив, долго не живет. На что гостья передачи возразила: надо побробовать.
Роман Владимира Высоцкого и Марины Влади действительно продлился 12 лет вплоть до смерти актера в 1970 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Лобода подразнила фанатов глубоким декольте.